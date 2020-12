VIDEO - Due anni da quel miracolo di Alisson su Milik: il Liverpool lo celebra sui social

Se dici Alisson, a tanti napoletani verrà sicuramente in mente quella partita tra Liverpool e Napoli ad Anfield e il miracolo del portiere brasiliano su Arkadiusz Milik. Una parata che valse praticamente l'eliminazione dalla Champions League per la formazione di Carlo Ancelotti, in un girone di ferro con i Reds e il PSG. Il Liverpool, che rischiava di uscire proprio per mano degli azzurri, celebra ancora oggi quell'intervento pazzesco dell'ex Roma.

Two years ago today... @Alissonbecker made 𝐓𝐇𝐀𝐓 late save against Napoli 🤩 pic.twitter.com/LOK4tHBJH4 — Liverpool FC (@LFC) December 11, 2020