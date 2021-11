VIDEO - "Ecco chi ha preso a pugni Lizard", lo Spartak prende in giro il tiro alle stelle di Zielinski

Lo Spartak Mosca, prossimo avversario del Napoli in Europa League, è già in clima partita. Il club russo ha postato su Twiiter un video con l'incredile doppia occasione sprecata dagli azzurri nel match d'andata perso al Maradona: prima Politano non ci arriva per un soffio in scivolata e poi Zielinski sbaglia un rigore in movimento, sparando la palla altissima. E dal tiro alle stelle del polacco, l'account dello Spartak ironizza e con un video-montaggio e fa terminare il pallone a New York sulla testa del personaggio della Marvel Lizard. "Ragazzi, abbiamo scoperto chi ha preso a pugni Lizard nel nuovo trailer di Spider Man No Way Home", questo il commento del club moscovita a corredo.

Guys, we found who punched Lizard in #SpiderManNoWayHome new trailer! pic.twitter.com/j9FzXHsCaz — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 17, 2021