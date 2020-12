VIDEO - Ecco Rrahmani, il difensore azzurro lavora per tornare a disposizione di Gattuso

Amir Rrahmani lavora per il rientro. Dopo l'infortunio patito con la nazionale del Kosovo, il difensore azzurro sta lavorando per tornare il prima possibile a disposizione di Gennaro Gattuso, come mostrano le immagini pubblicate dalle stesso Rrahmani attraverso i social.

Ecco #Rrahmani! Il difensore azzurro lavora per tornare il prima possibile a disposizione di #Gattuso! ⁦@tuttonapoli⁩ pic.twitter.com/RHo1Y2RSsK — Gennaro Di Finizio (@DIF_Genny) December 1, 2020