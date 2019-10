VIDEO - "El Chucky Lozano", il coro dei messicani si balla anche in discoteca

In Messico Hirving Lozano è un idolo, questo è risaputo. L'attaccante del Napoli, specialmente nella città di Pachuca dov'è esploso prima del grande salto in Europa, a tratti diventa una fede. E' diventato sicuramente un coro, soprannome e cognome uno dietro l'altro, sulle note che a noi italiani sono care per i Mondiali del 2006. Alla consolle Steve Aoki, uno dei più grande disc jockey del panorama mondiale. I messicani cantano a squarciagola, si divertono. Con un chiodo fisso, l'idolo di sempre: "El Chucky Lozano", come recita il coro.