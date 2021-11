VIDEO - Fantastica clip SSCNapoli: Diego gioca per le strade di Napoli

Fantastica clip realizzata dalla SSC Napoli per omaggiare e ricordare Diego Armando Maradona ad un anno dalla sua scomparsa. Tramite i canali social, la società azzurra ha pubblicato un bellissimo video in cui c’è l’ex Pibe de Oro che gioca per le strade di Napoli e a corredo la didascalia: “Ciao Diego”. Di seguito le immagini.