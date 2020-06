VIDEO - Festa Napoli, Mertens travolto dai tifosi ad Afragola: il belga se la ride...

Continuano ad emergere le immagini della festa di tutta la città di Napoli andata in scena ieri. Punto nevralgico è stato la stazione di Afragola, dove la squadra ha fatto capolino in tarda notte. I giocatori sono tornati a casa autonomamente, utilizzato per la maggior parte dei taxi. Anche Dries Mertens è stato inondato dall'entusiasmo dei tifosi presenti che hanno intercettato il suo taxi, intonando il coro dedicato a lui ed ispirato da quello per Maradona: "Oh mamma mamma mamma, ho visto Ciro Mertens!", con il belga che se la ride all'interno del veicolo. Come dargli torto...

This is easily one of the best videos just because you can see how happy Mertens is with the fans.#HoVistoCiroMertens pic.twitter.com/OhMz8g1DHW