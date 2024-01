VIDEO - Finalmente Osimhen raggiunge la Nigeria in ritiro: standing ovation per l'azzurro

Victor Osimhen ha finalmente raggiunto il ritiro della nazionale nigeriana ad Abu Dhabi in vista della Coppa d'Africa. Il centravanti del Napoli ha ricevuto una standing ovation dai suoi compagni di nazionale e dai dirigenti delle Super Eagles per la vittoria del Pallone d'Oro africano. Di seguito le immagini già virali sui social.

Victor Osimhen (@victorosimhen9) received a standing ovation from Super Eagles players and officials in Abu Dhabi for clinching the African Player of the Year Award. #AFCON2023 🇳🇬 pic.twitter.com/KLBcGzrrWZ