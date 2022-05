VIDEO - Follie a Tbilisi per Kvaratskhelia, invasione di campo per una foto con la stella georgiana

In Georgia, però, sta diventando sempre più una stella, la numero uno del calcio. E infatti tanti sono i tifosi che lo idolatrano

In questi mesi Kvicha Kvaratskhelia sta giocando la maglia della Dinamo Batumi, dopo la risoluzione con il Rubin Kazan a causa del conflitto Russia-Ucraina, e adesso è in attesa di accasarsi al Napoli. In Georgia, però, sta diventando sempre più una stella, la numero uno del calcio. E infatti tanti sono i tifosi che lo idolatrano, finanche rincorrono per un autografo in quel di Tbilisi formando un capannello intorno a lui, come si vede dal seguente video diffuso dalla stampa locale.