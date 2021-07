VIDEO-FOTO - “I campioni dell’Europa siamo noi”, l’Italia fa festa per le strade di Roma

L’Italia, dopo l’impresa di Wembley, è sbarcata oggi in Italia e e ha incontrato i massimi esponenti governativi del nostro paese. Al termine dell’incontro, il gruppo capitanato da mister Mancini, è riuscito ad ottenere l’autorizzazione per girare per le strade di Roma a bordo di un pullman scoperto. Entusiasmo incredibile per le strade della Capitale e gli azzurri cantano al ritmo di: “I campioni dell’Europa siamo noi, siamo noi…” Di seguito le immagini.