VIDEO - Galli, dopo l'attacco ad Ascierto il web ricorda: "Aveva detto che virus non era problema dell'Italia"

Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, in questi giorni è al centro del dibattuto per l'attacco che nella puntata di Carta Bianca ha rivolto al lavoro del dottor Paolo Ascierto, direttore della Struttura Complessa Melanoma e Terapie Innovative dell’istituto dei tumori Pascale di Napoli, il primo in Italia a sperimentare il tocilizumbab su 11 pazienti del Cotugno.

Il web, però, ha memoria lunga e nelle ultime ore in molti stanno riproponendo il video in cui lo stesso Galli diceva che il 'Coronavirus non sarebbe stato un problema in Italia" e che la 'situazione fosse sotto controllo". Ecco il video tratto da Youtube