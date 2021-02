VIDEO - Gattuso chiarisce sulla barba: “Era solo una battuta, il mio barbiere non parla mai"

Il look sfoggiato da Gennaro Gattuso in occasione della sfida contro la Juventus non è passato di certo inosservato e ha scatenato tante ironie sul web e sui social. Ebbene dopo il siparietto con Alessandro Costacurta nell’immediato post partita, il tecnico del Napoli ci ha tenuto a chiarire quanto detto a proposito della sua barba fatta personalmente. Il tecnico ha chiarito che la sua era semplicemente una battuta. Dopo il taglio fai da te, Rino Gattuso è tornato dal suo barbiere di fiducia e tramite i social ha mostrato il suo nuovo look: "Non si può più scherzare. Io scherzavo, Carmine non parla mai, sono stato io che ho fatto una battuta in televisione"- ha detto Gattuso, in un video pubblicato proprio dal suo barbiere. Di conseguenza, non è vero che non sia andato dal barbiere perché quest'ultimo è solito parlare abbastanza poco. Ecco il video: