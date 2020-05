VIDEO - Gli esilaranti auguri di Cannavaro ad ADL: "Neanche stavolta può offrirmi qualcosa al bar..."

Anche Paolo Cannavaro, ex capitano azzurro, ha inviato un videomessaggio di auguri al presidente Aurelio De Laurentiis in occasione del suo compleanno che ricade oggi: "Presidente, un abbraccio forte dalla Cina e le faccio tantissimi auguri di buon compleanno. E neanche a questo giro può offrirmi un dolce, un babà, qualcosa al bar... Però non mancherà occasione. Se vuole l'aspetto in Cina, tanto è dietro l'angolo...".

Di seguito il video con gli auguri di vari personaggi, tra cui il sindaco di Napoli (dal minuto 2.47)​​