VIDEO - Hamsik, addio al calcio con gol. E il Trabzonspor lo saluta in italiano

Ciao ciao, calcio. Marek Hamsik appende le scarpette al chiodo definitivamente. Da oggi non ci sarà più il Marek calciatore. L'ultima gara con il Trabzonspor, contro l'Arlanyaspor, quella che lui stesso aveva annunciato sarebbe stata l'ultima, lo vede anche protagonista con un gol su calcio di rigore. Poi il saluto, anche a mezzo social, con un post in cui il club turco scrive in italiano: "Grande". Perché oltre che slovacco, Marekiaro, resta italiano, napoletano. Per sempre legato a questi al colore azzurro.