VIDEO - Hamsik dice addio alla sua Slovacchia: gli omaggi al capitano

L'ex azzurro aveva già preannunciato il suo addio alla Slovacchia nei giorni scorsi ed ha reso ufficiale la sua decisione con un post su Instagram.

Marek Hamsik ha disputato oggi la sua ultima partita con la Nazionale slovacca (0-0 col Cile). L'ex azzurro aveva già preannunciato il suo addio alla Slovacchia nei giorni scorsi ed ha reso ufficiale la sua decisione con un post su Instagram: "È sempre stato un grande onore e privilegio rappresentare il mio paese e il mio paese e per 15 anni far parte di una grande generazione, giocatori, allenatori, squadre di implementazione, medici e custodi che mi hanno accompagnato in questo viaggio indimenticabile. E ha goduto insieme ai tifosi i momenti più belli del calcio slovacco. Grazie di cuore". All'inizio e alla fine del suo ultimo match con la Slovacchia Hamsik è stato omaggiato e festeggiato dai suoi compagni di nazionale. Di seguito le immagini.