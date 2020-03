VIDEO - "Home Workout", il Napoli mostra gli allenamenti della squadra da casa

Insigne, Mertens e non solo. In questi giorni il Napoli non si sta allenando a Castel Volturno, com'è giusto che sia, ma la squadra si tiene in forma a casa. Con l'Home Workout, come si dice oggi e come scritto anche dal club azzurro sui social, postando un video su Instagram che ritrae il capitano e il belga nei loro esercizi.