VIDEO - Il Napoli e il Genoa ricordano: 13 anni fa la promozione in Serie A!

Bastò uno scialbo 0 a 0 per far festa: il 10 giugno del 2007 il Napoli conquistò al Ferraris di Genoa la promozione in Serie A. Le due tifoserie, allora gemellate, festeggiarono il grande traguardo che oggi il Genoa e lo stesso Napoli ricordano sui social. Ecco il tweet:

🅰️ 13 anni fa Genoa e Napoli conquistavano la promozione in @SerieA.



Ecco il servizio @RaiSport per l’occasione.



❤️ Come avete festeggiato quel giorno? pic.twitter.com/5EXIU7qf37 — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 10, 2020