VIDEO - Il piccolo Ciro Romeo Mertens alla prima al Maradona

Prima gara al Maradona per il piccolo Ciro Romeo Mertens. Il primo genito dell'attaccante del Napoli, nato da pochi giorni, ha assistito alla prima partita di papà Dries dal vivo. Gioia smorzata in gol per il bomber azzurro, che prima segna il gol del momentaneo pareggio, rete numero 145 in maglia azzurra, e poi vede il Napoli perdere in casa 3-2 contro la Fiorentina. Di seguito le immagini del bebé pubblicate su Instagram da mamma Kat.