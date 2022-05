VIDEO - Il Pocho Lavezzi in Costiera tra la curiosità dei tifosi azzurri

Il Pocho è stato avvistato in Costiera sulla spiaggia di Marina del Cantone.

A 10 anni esatti dalla sua ultima partita in maglia azzurra e dalla vittoria della Coppa Italia in finale contro la Juventus, Ezequiel Lavezzi torna in Campania per una vacanza. Il Pocho è stato avvistato in Costiera sulla spiaggia di Marina del Cantone, subito attorniato da tanti tifosi azzurri. Di seguito le immagini già virali sui social.