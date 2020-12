VIDEO - Il ricordo di Alberto Angela per Maradona: "Napoli l'ha accolto come una divinità greca"

Tanti i messaggi e gli attestati di stima per la scomparsa di Diego Maradona. Tra questi c'è anche quello di Alberto Angela, che ha ricordato il Pibe de Oro ai microfoni di Rai3: "Napoli ha una grande capacità, un grande spirito, di riconoscere le persone vere, e le abbraccia facendole proprie. Pelè è stato bravissimo, ma Maradona è stato insuperabile. Con lui sono stati molti cattivi, all'epoca non era facile fare il suo mestiere. Sono state dette cose meravigliose, però non si è messo abbaranza l'accento sulla città di Napoli, è una città greca, di origine greca, dall'impianto greco urbanistico ma anche la socialità ed il modo di vivere greco. Napoli ha accolto Maradona come se fosse una divinità greca. Lui ha ricevuto e dato tanto, ogni gol che lui ha fatto ci sono tutti i napoletani, sono stati anche loro a permettergli di trovarsi in questa situazione".