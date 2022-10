VIDEO - Il romanista Venditti: "Per lo Scudetto tifo Napoli, lo merita la città!". E critica Rui Patricio

Antonello Venditti, celebre cantante e autore dell'inno della Roma, ha commentato così la sconfitta della sua squadra del cuore contro il Napoli

Antonello Venditti, celebre cantante e autore dell'inno della Roma, ha commentato così la sconfitta della sua squadra del cuore contro il Napoli: "Sull'azione del gol ci sarebbe molto da dire, visto che Rui Patricio toglie la mano, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. La Roma ha fatto tanto per imbrigliare il Napoli, ma poteva giocarsela in maniera più spensierata. Il Napoli ha pressato sempre, quella del gol non è stata un'azione isolata. Ma la Roma ha perso istintività e se pensi troppo poi l'errore lo commetti tu. Mettiamo che la Roma fosse fuori dai giochi Scudetto, io onestamente tiferei Napoli perché è una città che se lo merita, un po' come lo merita Roma".