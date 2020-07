VIDEO - Il Sindaco di New York incontenibile in diretta tv: "Forza Napoli!"

Bill De Blasio, sindaco di New York, è un gran tifoso del Napoli. Non è una novità, già in passato lo abbiamo visto impegnato ad intonare cori per le strade della città americana, sempre pronto anche a postare tramite social il suo amore per i colori azzurri. E cosi anche quando ha avuto occasione di manifestare il suo credo calcistico in diretta tv, non è tirato indietro: proprio durante una diretta su Rai 1, il sindaco di New York, al momento dei saluti, si è lasciato andare ad un sorridente "Forza Napoli", che ha regalato anche un sorriso alla conduttrice.

Il Sindaco di #NewYork che urla 'Forza #Napoli' su Rai Uno è rock. Super rock.

Go Bill De Blasio! pic.twitter.com/GzAFslBHTf — Arturo Minervini (@ArturoMinervini) July 4, 2020