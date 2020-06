VIDEO - Insigne alza la Coppa alla stazione di Afragola, le belle immagini di ieri

Non c'è stata l'accoglienza che i tifosi speravano, ma i giocatori del Napoli hanno avuto comunque modo di guardare i propri tifosi a distanza alla stazione di Afragola. Dopo la vittoria della Coppa Italia, proprio i ragazzi di Gattuso hanno mostrato la Coppa ai migliaia di napoletani radunati per festeggiare. Il capitano Insigne tra i mattatori, come mostrano le immagini pubblicate dall'agenzia che detiene la procura del capitano azzurro.