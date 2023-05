VIDEO - Inter, la festa negli spogliatoi è in napoletano: Onana e Dumfries cantano 'Tu si a fine do' munno'

Ieri sera l'Inter ha sollevato la Coppa Italia battendo la Fiorentina in finale e negli spogliatoi dell'Olimpico è partita subito la festa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri sera l'Inter ha sollevato la Coppa Italia battendo la Fiorentina in finale e negli spogliatoi dell'Olimpico è partita subito la festa. Con una canzone di sottofondo particolare. Molto particolare, se si pensa che a cantarla in un video pubblicato su Instagram sono il camerunese Onana e l'olandese Dumfries: "Tu si a fine do' munno' di Angelo Famao. Di seguito le immagini.