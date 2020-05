VIDEO - Iodice ironizza sui milanesi ai navigli: "Lo Spritz cura il Coronavirus! Se lo bevi diventi immune"

Con la sua vena ironica che da sempre lo contraddistingue, il comico napoletano Peppe Iodice ha pubblicato un video sui social in cui, alla sua maniera, ha commentato l'assembramento ai navigli a Milano: "Ho una notizia sensazionale, sono commosso. Ieri nel tardo pomeriggio a Milano è stato trovato il vaccino. Come? Lo spritz. Se lo bevi diventi immune e se non ce l'hai non lo avrai mai. Se prendi anche le noccioline e i taralli avrai anche la cura per l'influenza. Come abbiamo fatto a non pensarci prima. Siamo stati due mesi in casa inutilmente".

Finalmente ieri a Milano è stato trovato il vaccino pic.twitter.com/eBaTwzZMZo — Peppe Iodice (@peppeiodice1) May 8, 2020