VIDEO - Italia a New York, i ragazzi di Spalletti ospiti del ristorante Ribalta

Alla vigilia dell'amichevole contro l'Ecuador di stasera, la Nazionale italiana si è concessa una gita a New York cenando nel famoso Ristorante-Pizzeria Ribalta. La comitiva azzurra con in testa il ct Spalletti ha gustato una speciale pizza napoletana con i colori della Nazionale creata per l'occasione dal pizzaiolo Pasquale Cozzolino. Di seguito il video postato sui propri canali social dalla FIGC.