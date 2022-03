VIDEO - Italia fuori dai Mondiali, Elmas pazzo di gioia dopo l'impresa della Macedonia

Al termine del match contro l’Italia ha pubblicato delle Instagram stories in compagnia di alcuni compagni di squadra in cui è ovviamente pazzo di gioia per l’impresa della sua Nazionale.

L’Italia è clamorosamente fuori dai Mondiali! La Macedonia del Nord ha espugnato il “Barbera” e staccato il pass per la finale playoff per andare a Qatar 2022. Il giocatore del Napoli, Eljif Elmas, squalificato, non ha potuto disputare la gara ma scenderà in campo martedì contro il Portogallo. Al termine del match contro l’Italia ha pubblicato delle Instagram stories in compagnia di alcuni compagni di squadra in cui è ovviamente pazzo di gioia per l’impresa della sua Nazionale. Di seguito le immagini.