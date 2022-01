VIDEO - Koulibaly si allena per la Coppa d'Africa: i tifosi senegalesi gli tributano un coro

Kalidou Koulibaly si trova in Senegal, dove con la sua nazionale si sta preparando per la Coppa d'Africa. Il Senegal, che si sta allenando allo Stade Lat Dior, esordirà nella competizione continentale il 10 gennaio contro lo Zimbabwe. Al termine dell'allenamento odierno, il difensore del Napoli ha postato un video su Instagram nel quale si vedono alcuni tifosi senegalesi intonare un coro in suo onore. Di seguito le immagini.