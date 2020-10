VIDEO - L'Inter Miami riunisce i fratelli Higuain: di nuovo in campo insieme 15 anni dopo

L'Inter Miami di Gonzalo Higuain non riesce a ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato. L'ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan non ha trovato la via della rete nell'1-1 contro l'Atlanta Utd, ma ha potuto comunque festeggiare per un evento speciale: a tre minuti dalla fine, infatti, è entrato in campo il fratello Federico, che ha debuttato con la sua nuova squadra. I due, seppur per pochissimo tempo, sono tornati a giocare insieme a 15 anni dall'ultima volta, quando vestivano la casacca del River Plate.

Last night, Federico Higuain made his #InterMiamiCF debut, playing alongside his brother Gonzalo for the 1st time since 2005. pic.twitter.com/B1YC3j3hMf — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 15, 2020