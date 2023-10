VIDEO - “L’Italia ci sta male, il Napoli è campion”, il settore ospiti dà spettacolo a Lecce

Spettacolo ieri al Via del Mare, non solo in campo ma anche sugli spalti.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Spettacolo ieri al Via del Mare, non solo in campo ma anche sugli spalti. I tifosi napoletani, festanti dopo il poker degli azzurri rifilato al Lecce, hanno intonato il nuovo coro da brividi al termine del match: "Affronta nuove sfide Noi siamo con te Di tempo ne è passato e non ti abbiam lasciato Noi siamo ancora qua! Nostra amata maglia che bella che sei! Azzurra come il mare, l'Italia ci sta male. Il Napoli è campion!". Di seguito le immagini postate su Twitter dal professore di robotica della Federico II, Bruno Siciliano. Affronta nuove sfide

🫶#azzurracomeilmare#ilnapoliecampion pic.twitter.com/bE3IhxBdmj — Bruno Siciliano (@brunosiciliano7) October 1, 2023