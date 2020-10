VIDEO - La comunità nigeriana a Castel Volturno per Osimhen: protesta contro la violenza della polizia

Clima molto delicata in Nigeria, dove la Polizia locale è al centro delle polemiche e delle proteste da parte del popolo nigeriano, arrivando a smuovere gli animi anche qui in Italia, come mostrato da Victor Osimhen ed il messaggio lanciato in occasione del gol contro l'Atalanta. Stamattina la comunità nigeriana - come riportano le telecamere di Sportitalia - si è presentata a Castel Volturno proprio per incontrare l'attaccante azzurro, evidentemente per chiedere ulteriore supporto riguardo la protesta.

La comunità nigeriana a Castelvolturno aspetta Osimhen. Protestano contro la violenza della Polizia in Nigeria. pic.twitter.com/arr8HBItQe — arrow ➶ (@coldblackarrow) October 24, 2020