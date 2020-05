VIDEO - La Juve 'festeggia' lo scudetto del 2006 sui social, ma il titolo è stato revocato dopo Calciopoli

Quattordici anni fa, nel 2006, la Juve vinse matematicamente il suo 29esimo scudetto. Ma era l'alba di Calciopoli, a seguito del più grande scandalo del calcio italiano - almeno nel recente passato - il tricolore fu revocato e assegnato all'Inter. Nonostante questo, poco fa il club bianconero sui social ha postato un video con le migliori giocate di quella stagione 'celebrando' un titolo che in realtà, secondo la giustizia e per gli almanacchi, non è mai stato vinto. I commenti sotto al post sono tanti e ovviamente i tifosi sono divisi a seconda della propria fede. Molti ricordano alla Juve cosa accadde 20 anni fa col diluvio di Perugia, il gol di Calori e lo scudetto alla Lazio. Ecco il post: