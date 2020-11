VIDEO - La proposta di Pistocchi: "Mettere questo filmato di Diego prima di ogni partita a Napoli"

Il riscaldamento più iconico della storia del calcio non poteva che avere come protagonista Diego Armando Maradona, in Germania, in Coppa UEFA con la maglia del Napoli. Quelle immagini che hanno fatto la storia sono state ripubblicate da Maurizio Pistocchi sui social, con una proposta precisa: "Il Napoli ha chiesto al Comune di intitolare lo stadio a Maradona, e mi sembra una cosa giusta. Suggerisco di mettere sul mega-screen,prima di ogni partita, questo filmato. Niente rappresenta D10S e il suo calcio più di questo.

