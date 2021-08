VIDEO - "Let's go Napoli", Demme freme e palleggia su Instagram

Manca poco all'esordio stagionale del Napoli, in campo alle 20.45 contro il Venezia per la prima di campionato. Intanto Diego Demme è alla prese con le terapie per recuperare dall'infortunio al ginocchio. Il centrocampista azzurro non vede l'ora di essere di nuovo a disposizione di Spalletti ed ha postato un video su Instagram, dove lo si vede palleggiare. Il tedesco inoltre incoraggia i compagni di squadra scrivendo nella 'storia' sul social: "Let's go Napoli". Di seguito il video.