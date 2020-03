VIDEO - Medici cantano in corsia: 'You'll never walk alone'. Klopp confessa: "Ho pianto"

Tutti uniti contro il Coronavirus, nessuno sarà mai solo. L'Europa prova a riscoprirsi unita nella guerra a contro il nemico invisibile che ha sconvolto la vita di tutti. In queste ore è diventato virale il video di questi medici ed infermieri che cantano in corsia: 'You'll never walk alone', la canzone ormai diventata storico inno del Liverpool. Secco il commento di Jurgen Klopp, tecnico dei Reds: "Ho pianto vedendo quelle immagini" ha spiegato il tedesco. Ecco il video.