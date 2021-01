VIDEO - Mertens verso il recupero: ultimi giorni di terapia in Belgio prima del ritorno a Napoli

Dries Mertens sta per tornare. L'attaccante belga ha postato sui social un video che lo ritrae mentre svolge gli esercizi di terapia in Belgio, alla clinica 'Move to Cure' di Anversa, prima di far ritorno in Italia. Non sarà ovviamente a disposizione per la sfida di domani contro il Cagliari, ma potrebbe recuperare per il match con lo Spezia in programma per il 6 gennaio.

