VIDEO - “Missione Guti-Kvara”, un inviato della principale trasmissione sportiva spagnola a Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

El Chiringuito de Jugones, nota trasmissione sportiva spagnola, lancia la 'missione Kvaratskhelia' dopo le parole dell'idolo del georgiano Guti, che proprio in quella trasmissione aveva fatto sapere di voler regalare la sua maglia autografata a patto che l'attaccante azzurro vada al Real Madrid. Il programma spagnolo è già arrivato in città, come si vede dal video pubblicato su Twitter.