VIDEO - Nba, Rudy Gobert positivo al Covid-19: giorni fa ironizzava toccando i microfoni con le mani

Si ferma anche l'Nba. Il giocatore Rudy Gobert qualche giorno fa aveva ironizzato sul Coronavirus toccando con le proprie mani tutti i microfoni dei giornalisti. Un gesto evitabile per un'ironia che non è stata colta, anzi. Pochi giorni dopo, proprio lui è stato trovato positivo al Coronavirus. Si tratta del primo in Nba. Che si è dunque fermata chissà fino a quando. Peccato che proprio dal mondo dello sport arrivino messaggi simili. Anche quello di Diego Costa, ieri, è stato un gesto vergognoso.