VIDEO - Nuovo look per Hysaj: dopo le nozze Elseid si fa biondo

Nuovo look per il terzino azzurro Elseid Hysaj. Il difensore albanese che meno di una settimana fa si è sposato con la sua compagna ora si gode un po’ di relax e ha deciso di cambiare completamente la sua acconciatura tingendosi i capelli di biondo. Ecco il video postato su Instagram dallo stesso calciatore in cui si nota il nuovo look.