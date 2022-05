VIDEO - "Olé olé olé olé Ciro Ciro", il Maradona pazzo di baby Mertens

Altra presenza al Maradona per il piccolo Ciro Romeo Mertens, anche oggi allo stadio per Napoli-Genoa.

Altra presenza al Maradona per il piccolo Ciro Romeo Mertens, anche oggi allo stadio per Napoli-Genoa. Il figlioletto di Dries, tra le braccia di mamma Kat, passa nel fossato del Maradona per raggiungere la tribuna. Durante il tragitto il piccolo Ciro, già amato da tutti i tifosi del Napoli, viene osannato con il coro: "Olé olé olé olé Ciro Ciro!". Di seguito le immagini postate dalla moglie di Mertens su Instagram.