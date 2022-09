VIDEO - Olivera barman per un giorno: l'uruguaiano spiega la preparazione del Mate

Mathias Olivera ha spiegato in un video sugli account social del club azzurro come si realizza il Mate, la bevanda molto usata in Argentina e Uruguay.

Mathias Olivera, terzino del Napoli, ha spiegato in un video sugli account social del club azzurro come si realizza il Mate, la bevanda molto usata in Argentina e Uruguay. "Per noi uruguaiani è davvero importante, per questo vi spiegherò come prepararlo". Di seguito la clip con la preparazione e la spiegazione dell'azzurro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)