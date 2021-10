VIDEO - Osimhen entusiasta: mostra sui social il calore dei tifosi prima della partenza per Roma

Il Napoli di Spalletti, primo in Serie A a punteggio pieno, scatena l'entusiasmo dei tifosi azzurri. I sostenitori partenopei hanno aspettato all'esterno dello stadio Maradona i calciatori per salutarli e sostenerli prima della partenza verso Roma. Il Napoli è atteso domani dalla gara dell'Olimpico contro i giallorossi di Mourinho. Victor Osimhen ha pubblicatto un video sul suo account Instagram in cui ha mostrato tutto il calore dei tifosi azzurri. Di seguito le immagini.