VIDEO - Petagna a Barcellona: show sul palco al concerto di Sfera Ebbasta

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport In questi giorni di vacanza Andrea Petagna ha lasciato Napoli per dirigersi a Barcellona per trascorrere qualche giorno di relax. E si è reso protagonista di uno show insieme a Sfera Ebbasta, noto rapper e grande amico dell'attaccante azzurro, nonché suo socio in affari. Di seguito le immagini tratte dalle Stories del cantante. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tutto Napoli.net (@tuttonapolinet)