VIDEO - Petagna riapre il suo locale a Milano, sui social il video col socio Sfera Ebbasta

Andrea Petagna nei prossimi mesi vestirà la maglia del Napoli, ma servirà ancora tempo e soprattutto c'è attesa per capire il destino del campionato. Nel frattempo l'attaccante attualmente in forza alla Spal è impegnato con il suo locale milanese Healthy Color, che potrà riaprire i battenti da giovedì dopo il lockdown per l'emergenza Covid-19. Cosi l'attaccante, insieme al socio Sfera Ebbasta, è protagonista di una campagna pubblicitaria social proprio in vista della ripartenza.