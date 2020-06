VIDEO - Polemiche sui festeggiamenti azzurri, a Formello si replica: centinaia di tifosi per caricare la Lazio

Tantissime le polemiche piovute sui tifosi del Napoli dopo i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia. Sembra, però, non sia cosi semplice tenere a bada lo spirito degli ultras, anche quando non si tratta di festeggiare un trofeo: sono tanti, infatti, i tifosi della Lazio accorsi a Formello per caricare la squadra in vista del prossimo match contro l'Atalanta. Nessun distanziamento sociale tra i tifosi che si sono accalcati all'esterno dell'impianto sportivo, sprovvisti - per buona parte- anche di mascherine. Di seguito le immagini di Tmw.