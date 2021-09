VIDEO - "Porca tr**a! E questi vogliono giocare nella Juve...", Allegri furioso dopo il Milan

Il clima in casa Juventus è tutt'altro che sereno dopo il pareggio interno contro il Milan e una classifica che continua a piangere dopo le prime quattro giornate di campionato. Un episodio al termine della sfida dell'Allianz Stadium è stato ripreso da un tifoso dagli spalti e condiviso dall pagina "Juventino pazzo", in cui il tecnico toscano, visibilmente arrabbiato con i propri giocatori, urla distintamente: "Porca troia. E vogliono giocare nella Juve...". Il riferimento è ai propri uomini, che non sono stati capaci di mantenere il vantaggio contro i rossoneri anche se poi in conferenza, lo stesso Allegri si è preso gran parte della colpa dichiarando di aver sbagliato i cambi in un momento in cui doveva essere più conservatore proprio per tenere il risultato.

Non so a voi, ma qui Max ha detto una cosa SACROSANTA.

Perché il problema è mentale. Queste sono parole pesanti ma che fanno riflettere, con questa testa devono giocare nella juve?

E su questo dovrà lavorare, perché come dico da inizio anno, per me, la squadra c’è.#FinoAllaFine pic.twitter.com/pMPxAZHLwQ — ᘜIᑌᐯᗴᑎTIᑎO.ᑭᗩᘔᘔO🤍️❤️‍ (@girpell) September 20, 2021