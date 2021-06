VIDEO - Portogallo, la punizione di CR7 diventa virale: la palla finisce quasi fuori dallo stadio

La punizione calciata da Cristiano Ronaldo in Portogallo-Israele è diventata subito virale sui social. Una conclusione di destro che finisce altissima, sugli spalti, quasi fuori dallo stadio. Grasse risate del popolo di Twitter e di Instagram, molti utenti ricordano come da tempo la stella della Juventus non riesca a segnare da calcio di punizione.