VIDEO - Provincia di Salerno azzurra: Koulibaly mostra la super accoglienza in ritiro a Cava

Il Napoli è in ritiro a Cava de' Tirreni in vista della gara di domani contro la Salernitana. Spalletti e i suoi ragazzi sono stati accolti da una gran folla di tifosi azzurri della cittadina in provincia di Salerno. A mostrare la grandissima accoglienza ricevuta è stato Kalidou Koulibaly, che ha postato un video in una 'storia' Instagram.