VIDEO - "Quando non hai il biglietto...", Mourinho scherza dopo l'espulsione col Napoli

"Quando non hai il biglietto e vuoi disperatamente guardare una grande partita". Così José Mourinho scherza su Instagram dopo Roma-Napoli, big match durante il quale è stato espulso. Nel video pubblicato dallo Special One lo si vede urlare le sue indicazioni, o almeno provarci, dalle tribune retrostatnti le panchine ai giocatori giallorossi in campo.