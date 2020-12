VIDEO - Quel racconto da brividi di Maradona: "Vincevamo 4 a 0, ma i napoletani volevano il mio gol"

"Vincevamo 4 a 0, era fine gara. Ma loro cantavano "Vulimm 'o gol e' Maradona'. Avevo fatto quattro assist, ma quando segnavo io era diverso per i napoletani'. Questo racconto di Diego è magia. È il riassunto di un rapporto speciale. Che nessun idiota può permettersi di giudicare. Che questa macchina del fango non potrà mai intaccare. Vengono i brividi solo a pensarci, a quel San Paolo che scoppia d'amore. Che vuole gioire per Diego, con Diego. Andando oltre una partita, o il risultato. I tifosi volevano il gol di Maradona. Solo con quello, la festa sarebbe stata completa.