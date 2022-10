VIDEO - Rivincita Kepa: l'ex obiettivo azzurro si è ripreso il posto al Chelsea con parate mostruose

Il calcio toglie, il calcio restituisce. Il peso degli 80 mln spesi quattro anni fa dal Chelsea per acquistarlo dall'Athletic lo hanno schiacciato a lungo

Il calcio toglie, il calcio restituisce. Il peso degli 80 milioni spesi quattro anni fa dal Chelsea per acquistarlo dall'Athletic Club lo hanno schiacciato a lungo e in estate è stato vicinissimo ad approdare in Serie A, al Napoli. Oggi, però, Kepa Arrizabalaga si è preso il posto da titolare nel Chelsea e non vuole più mollarlo. Il 28enne ha sfruttato alla grande l'infortunio di Mendy, sfornando prestazioni sempre convincenti: 3 gol subiti in 7 partite, porta inviolata in 4 occasioni. E così, il senegalese - grande protagonista della Champions vinta nel 2021 - è costretto a guardare dalla panchina i prodigi del suo rivale, decisivo contro l'Aston Villa con almeno due parate incredibili. Quella sul colpo di testa ravvicinato di Ings è quasi surreale.